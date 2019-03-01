В Кыштыме краеведы готовят к выпуску альманах «Тихое зимовье», посвящённый истории города

Автор: КР от Вчера, 12:59 Категория: Общество

Двести страниц, десятки фотографий и архивных документов, поделённых на тематические разделы, – это результат кропотливой работы клуба краеведов Кыштыма «Тихое зимовье».

Первый раздел книги будет охватывать 100-летнюю историю горнозаводского поселения Кыштымских заводов, основанных Никитой Демидовым. Альманах расскажет об управляющих заводами, о кыштымских бунтах и волнениях во второй половине XVIII и в начале XIX веков.

В разделе «Исторические портреты» собран материал о знаменитых и малоизвестных людях, так или иначе оставивших свой след в развитии Кыштымского городского округа. Большая часть альманаха посвящена Карпинским: Александру Петровичу и Павлу Михайловичу. Отдельные страницы повествуют о причастности Кыштыма к историческим событиям России.

В разделе антропонимики читатель ознакомится с происхождением и эволюцией имён, фамилий и прозвищ кыштымцев. Представлена информация об обычаях и традициях местного населения.

Инициатива издания этого альманаха поддержана главой Кыштымского городского округа Людмилой Шеболаевой. Из местного бюджета направлено 168 тысяч рублей на публикацию 300 экземпляров. Они поступят во все библиотеки округа.

Подготовку материала к печати курируют краевед Ольга Сонина и руководитель клуба «Тихое зимовье», учитель первой школы Лариса Цукерберг. Его выход запланирован на конец марта.

– Альманах будет в чёрно-белом исполнении. Цветная печать – только у обложки и восьмистраничного вкладыша с малоизвестными кыштымцам фотографиями, – сказала сайту «КР» краевед Ольга Сонина. – Задумка выпустить такое издание родилась ещё в прошлом году. К середине декабря мы уже подготовили черновой вариант электронного текста. И кстати, решается вопрос о дополнительном тираже.

Как сказала сайту «КР» Лариса Цукерберг, работа над продолжением альманаха не прекращается. Краеведы надеются, что эти издания позволят гостям города и его жителям взглянуть на Кыштым совершенно под другим углом.