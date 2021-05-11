Губернатор Алексей Текслер поручил региональному министерству образования и директорам школ усилить меры безопасности в связи с трагедией в Казани

11-05-2021, 16:30 Категория: Общество

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– Коллеги, я даю поручение всем директорам школ, министерству образования региона усилить меры безопасности и пропускной режим. Сейчас в режиме оперативного штаба с силовиками мы провели соответствующее совещание, договорились с Росгвардией, которая у нас в основном осуществляет охрану в школах, усилить меры безопасности и пропускной режим, а также коллеги из органов МВД, ФСБ проводят дополнительные профилактические мероприятия, – подчеркнул губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Также глава региона отметил, что необходимо усилить профилактическую работу в школах.

– Важно, чтобы проводилась постоянная работа в школах. Ничего нигде нельзя утаивать, никакую информацию. Учителя, директора, школьники должны общаться друг с другом. Как только появляются какие-то подозрительные моменты, необходимо сообщать об этом в правоохранительные органы. В прошлом году предупредили ряд случаев, и это было сделано по информации, которая шла из школ, от самих учеников и учителей, – добавил губернатор.

Сейчас в крупных южноуральских школах работают заместители директора по безопасности, которые отвечают за своевременное информирование правоохранительных органов о конфликтных и опасных ситуациях в общеобразовательных учреждениях.

Губернатор Челябинской области направил правительственную телеграмму, в которой выразил соболезнования президенту Татарстана Рустаму Минниханову, а также всем жителям Республики в связи с трагедией в школе № 175 Казани: «Гибель школьников и сотрудницы учебного заведения болью отозвалась в сердцах жителей Челябинской области и всей России. Искренне разделяю горечь непоправимой утраты и скорблю вместе с родными и близкими жертв».

Как прокомментировали сайту «КР» в управлении по делам образования Кыштымского городского округа, в связи с событиями в Казани во все кыштымские школы уже направлены приказы об усилении мер по безопасности и пропускному режиму в образовательных учреждениях.

На территории Кыштымского округа 13 школ.