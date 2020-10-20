В школах Челябинской области каникулы продлили на неделю

Вчера, 15:22 Категория: Образование

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Об этом губернатор Челябинской области Алексей Текслер, сообщил вчера, 20 октября.

– Продлим на неделю осенние каникулы в школах Челябинской области, – написал он на своей странице в инстаграм. – Их продолжительность составит 14 дней вместо семи, вне зависимости от даты начала – в конкретных школах она может быть разной. Средним специальным учебным заведениям и ВУЗам мы рекомендуем уходить на внеплановые каникулы в случае неблагоприятной эпидситуации. Согласен с врачами: пауза позволит разорвать цепочки передачи вирусных заболеваний. Плюс у педагогов и детей будет время на отдых и восстановление сил. За это время дополнительно оснастим наши школы рециркуляторами воздуха и другими средствами защиты. Но просто отправить ребят на каникулы недостаточно. Отпускать гулять в компании сверстников – это не лучшее решение. Сейчас вместе с нашими партнёрами в IT-секторе обсуждаем варианты онлайн-активности для школьников. Например, бесплатный доступ к развивающим программам, киберспортивные турниры и прочее.

В управлении по делам образования Кыштымского городского округа также подтвердили, что школьники отдохнут этой осенью не одну, а две недели подряд. При этом глава округа Людмила Шеболаева поручила на время каникул усилить контроль со стороны социальных педагогов за неблагополучными семьями и семьями из групп риска.

На время осенних каникул на базе некоторых кыштымских школ планировалось открыть лагеря дневного пребывания. Однако из-за осложнившейся ситуации по коронавирусу от этих задумок пришлось отказаться. В силе пока остаётся трудоустройство 34 подростков на время каникул. По несколько человек будут работать в трудовых школьных бригадах.

Уроки в школах Кыштымского городского округа возобновятся, если обстановка с коронавирусом ещё больше не усугубится, с 9 ноября.