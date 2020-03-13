В Кыштыме усилены меры профилактики ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции

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Вчера, 15 марта, в Челябинске состоялось заседание оперативного штаба по вопросам профилактики ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции. Представители Управления Роспотребнадзора по Челябинской области, министерства образования и министерства здравоохранения Челябинской области обсуждали, вводить ли в образовательные учреждения региона карантинные меры.

– Пока мы решили, что учебный процесс должен продолжаться, потому что ситуация, в принципе, достаточно благополучная на сегодняшний день. Но при этом мы рекомендовали всем образовательным организациям отработать технологию дистанционного образования в случае, если такая потребность возникнет,– цитирует первого вице-губернатора сайт Первого областного канала.

Наряду с этим даны рекомендации всем муниципальным учреждениям усилить меры профилактики.

Что касается Кыштымского городского округа, во всех образовательных учреждениях усилен утренний фильтр, когда медработники оценивают состояние детей. Кроме того, сами педагоги и технический персонал теперь каждое утро обязаны измерять температуру тела и записывать её в специальный журнал.

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Министерство просвещения Российской Федерации рекомендовало всем школам перейти на дистанционное обучение в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Московские школы уже перешли на свободный режим посещения указом мэра Москвы Сергея Собянина.