Алексей Текслер продлил в Челябинской области режим самоизоляции

Сегодня, 16:29 Категория: Общество

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Сегодня во время брифинга губернатор Челябинской области Алексей Текслер продлил режим самоизоляции до 11 мая.

На утро 29 апреля в регионе подтверждены 499 случая заболевания COVID-19 (+ 67 новых подтверждений за сутки). Лечение проходят 438 человек. Из них восемь находятся на аппарате ИВЛ.



Глава региона заявил, что будет увеличена грантовая поддержка некоммерческих организаций до 100 миллионов рублей. Речь идёт о тех общественных организациях, которые борются с коронавирусом.



Алексей Текслер не исключил, что после 11 мая режим самоизоляции может быть смягчён. Первыми откроются парки, потом магазины непродовольственных товаров, фитнес-центры. Последними будут открыты предприятия культурно-массового сектора. Также муниципалитеты могут принять решения о возобновлении садовых маршрутов, но с соблюдением режима безопасности. Все пассажиры должны быть в масках, размер автобусов и частоту рейсов необходимо увеличить.