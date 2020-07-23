Губернатор Алексей Текслер распорядился усилить работу по снижению уровня преступности в Челябинской области

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провёл совещание с главами муниципалитетов и начальниками территориальных органов МВД. По информации сайта 1obl.ru, были рассмотрены вопросы, которые касаются профилактики преступности в регионе.

– Отношение к профилактике правонарушений во многом остаётся формальным, – подчеркнул Алексей Леонидович. – Это явно не отвечает общественному запросу на снижение преступности, на обеспечение общественного спокойствия. Необходимо усилить профилактические мероприятия на местах,

Перед главами районов было поставлено сразу несколько задач, которые позволят улучшить ситуацию. Первой задачей стала систематизация и актуализация работы, которая ведётся для профилактики правонарушений.

Кроме того, в рамках совещания обсудили возможности установки автоматизированных систем, которые смогут фиксировать правонарушения: среди них и посты, фиксирующие нарушения ПДД, и технические возможности проекта «Формирование комфортной городской среды».

Также губернатор поручил привлекать к охране порядка и граждан. Речь идёт о создании народных дружин, за участие в которых активных граждан будут награждать денежными средствами.

Напомним, в Кыштыме действуют четыре народные дружины: «Кварц», куда входят работники радиозавода, семь дружинников с КМЭЗ, 17 из «Казачьей народной дружины» и пятеро машзаводчан.