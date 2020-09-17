В Челябинской области образовательные учреждения продолжат работать в штатном режиме, перехода на дистанционное обучение не планируется

Сегодня, 15:59 Категория: Общество

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в режиме видеоконференцсвязи провёл совещание с главами муниципальных образований и членами правительства.

Прозвучала информация, что образовательные учреждения региона продолжат работать в штатном режиме, перехода на дистанционное обучение не планируется. Все дети, контактные по коронавирусу или с выявленной инфекцией, уходят на вынужденную самоизоляцию. Для каждого ребенка или группы детей установлен индивидуальный учебный план, и это позволит не выпадать из образовательного процесса.

По данным министерства здравоохранения Челябинской области на сегодня, 17 сентября, подтверждено 15691 случай заболевания COVID-19 (+ 80 новых подтверждений ко вчерашнему дню, из них 7 школьников). Всего 12311 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Больных COVID-19 в регионе на данный момент – 2900 человек. За прошедшие сутки умерло 5 человек, у которых коронавирус был сопутствующим заболеванием.

Также на совещании речь шла о подготовке к отопительному сезону. Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов начать подключать к теплу социальные учреждения. Напомним, в Кыштыме такая работа уже проводится.

Как сообщили сайту «КР» в управлении гражданской защиты, отопительный период в домах нашего города, возможно, начнётся с 23 сентября. Это будет зависеть от погодных условий.

Следующей темой встречи Алексея Текслера с главами муниципалитетов стало содержание мест накопления твёрдых коммунальных отходов, а также обеспеченность контейнерами для сбора ТКО. В Челябинской области за счёт средств регионального бюджета приобретено более восьми тысяч новых контейнеров, которые установили более чем на трёх тысячах площадок.

В 2021 году в областном бюджете также предусмотрены средства в размере 100 миллионов рублей в виде субсидий муниципальным образованиям на реализации полномочий по созданию и содержанию контейнерных площадок.

Обсудили вопрос реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По итогам восьми месяцев 2020 года наблюдается снижение по регистрируемым дорожно-транспортным происшествиям.

– Самое главное – количество погибших на дорогах существенно сократилось. Считаю, дает результат сделанный нами акцент на обустройстве дорог и, прежде всего, пешеходных переходов вблизи школ и детских садов в соответствии с национальными стандартами. Учебный год начался, и я прошу уделить этому вопросу особое внимание, – подчеркнул Алексей Текслер.

Работа по обустройству пешеходных переходов и приведения их к национальным стандартам продолжится в 2021 году и далее, до полного её завершения в 2024 году.