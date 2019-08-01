Алексей Текслер укрепляет доходы муниципальных бюджетов

Автор: КР от Сегодня, 11:02 Категория: Общество

Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер на встрече с главами городов и районов в Сосновском районе заявил об индексации зарплат муниципальных служащих. С 1 сентября их доходы повысятся на 4,2 процента.

На той же встрече Текслер отметил, что ожидает роста эффективности работы от муниципальных властей, в том числе по выстраиванию обратной связи с населением.

В этом году местные бюджеты получат из области 97,5 миллиарда рублей, что составляет более половины объёма региональной казны. По сравнению с прошлым годом размер межбюджетных трансфертов увеличится на 15 миллиардов рублей.

Также в ходе рабочей встречи врио губернатора подчеркнул, что муниципалитеты должны укреплять свою доходную базу. С 2020 года будет увеличен норматив отчислений в местные бюджеты от налога по упрощённой системе с 50 до 60 процентов.

– Если увидим, что муниципалитеты реально взялись за эту задачу, мы готовы к полному зачислению налога по упрощённой системе налогообложения в муниципальные бюджеты, – сказал Алексей Леонидович.