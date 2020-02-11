Губернатор Алексей Текслер распорядился решить проблему с наледью на улицах городов и районов
Вчера, 15:00 Категория: Общество
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Фото с сайта gubernator74.ru
Губернатор Алексей Текслер провёл совещание с главами городов и районов Челябинской области. Он обратил особое внимание на проблему наледи.
Глава региона попросил обезопасить население от последствий таяния снега и льда: вовремя очищать тротуары и дороги, убирать наледь с крыш домов, расчищать проезды от снежной каши.
– Отдельно прошу глав муниципальных образований совместно с минстроем обратить внимание на состояние линий электропередачи и сетевого хозяйства, чтобы избежать аварий и перебоев с электричеством из-за возможных наледей, – отметил Алексей Леонидович.