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Губернатор Алексей Текслер распорядился решить проблему с наледью на улицах городов и районов

Вчера, 15:00 Категория: Общество
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Фото с сайта gubernator74.ru

 

Губернатор Алексей Текслер провёл совещание с главами городов и районов Челябинской области. Он обратил особое внимание на проблему наледи.

 

Глава региона попросил обезопасить население от последствий таяния снега и льда: вовремя очищать тротуары и дороги, убирать наледь с крыш домов, расчищать проезды от снежной каши. 

 

Отдельно прошу глав муниципальных образований совместно с минстроем обратить внимание на состояние линий электропередачи и сетевого хозяйства, чтобы избежать аварий и перебоев с электричеством из-за возможных наледей, – отметил Алексей Леонидович.

 

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Теги: Кыштым Алексей Текслер Совещание с главами Губернатор Челябинской области Борьба с наледью

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