Жители Челябинской области смогут определить, какие объекты будут благоустроены в 2022 году

Вчера, 13:55 Категория: Общество

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С 26 апреля по 31 мая 2021 года на новой платформе 74.gorodsreda.ru пройдет голосование, в котором южноуральцы решат, какие общественные пространства реконструируют в следующем году. Губернатор Алексей Текслер призвал земляков принять активное участие в голосовании.

– Каждый из нас мечтает, чтобы наши города и поселки были современными, комфортными, уютными. Сегодня мы уделяем особое внимание благоустройству общественных территорий, мест для отдыха с семьей, приятных прогулок, занятий спортом. Давайте вместе решать, как должны преобразиться наши дворы и скверы, парки и набережные, детские и спортивные площадки. Выбор приоритетов зависит исключительно от вашего мнения. Обращаюсь ко всем южноуральцам: участвуйте в рейтинговом голосовании регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», рассказывайте о нем соседям и друзьям! Территории, которые наберут наибольшее число голосов, будут благоустроены в первую очередь. Голосуйте, чтобы детский городок, спортплощадка или прогулочная зона появились именно там, где это нужно вам. От каждого голоса зависит очень многое, – подчеркнул Алексей Текслер в своем обращении.

В этом году в регионе благоустроят 120 парков и 114 дворов в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». А сколько и какие объекты преобразятся в следующем году, предстоит решить жителям Челябинской области во время голосования на новой платформе 74.gorodsreda.ru. С 26 апреля по 31 мая можно отдать свой голос за объекты, которые будут благоустроены в 2022 году.

Новая площадка разработана Минстроем России совместно АНО «Диалог Регионы». На ней в режиме онлайн жители всех 43 муниципалитетов Южного Урала старше 14 лет будут сами определять, какие общественные пространства должны быть приведены в порядок в первую очередь. Объекты, которые вошли в список для голосования, были предложены жителями территорий на общественных собраниях.

Сейчас продолжается набор волонтеров общероссийского проекта. Их основной задачей будет информирование жителей о ходе голосования, способах, где и как это можно сделать, а также помощь в навигации на платформе. Ребят, одетых в брендированную одежду, можно будет увидеть в торговых комплексах, МФЦ и других общественных местах.

С 2017 года в Челябинской области по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды» благоустроили 429 общественных пространств и 1791 двор. Объем финансирования составил 3,6 млрд рублей. В крупных и малых городах появились красивые концептуальные скверы, бульвары, ухоженные парки и набережные. Они стали центром притяжения южноуральцев, жители приходят просто погулять и провести время с семьей, устраивают пикники или занимаются спортом. Среди таких общественных пространств - парк имени В.В. Терешковой и бульвар по Шоссе металлургов в Челябинске, бульвар «Огни Магнитки» в Магнитогорске, Аллея ветеранов в Карабаше, набережная в Кыштыме и многие другие.