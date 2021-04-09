Глава Кыштыма Людмила Шеболаева приняла участие в «Цифровой прокачке»

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Мероприятие подобного формата в Челябинской области проводится впервые. Участники сформируют карту внедрения цифровых решений в регионе до 2030 года. Глава Кыштыма вошла в состав участников стратегической сессии, как руководитель муниципалитета, в котором реализуется пилотный проект «Умный город».

Напомним, Кыштым стал шестым городом Южного Урала - участником пилотного проекта Минстроя России «Умный город» в рамках национального проекта «Цифровая экономика» в целях внедрения цифровых и инженерных решений в городской и коммунальной инфраструктуре, социальной сфере.

Как сообщается на сайте администрации округа, согласно «дорожной карте» будут реализованы проекты по цифровизации, затрагивающие различные сферы жизни: городское управление, ЖКХ, транспорт, экология, городская среда, общественная безопасность, культура, туризм и образование. Так, на улице Ленина установлена система фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, с помощью портала электронных голосований «Активный житель 74» кыштымцы выбрали вариант архитектурной подсветки детской библиотеки им. К. Чуковского, а в школах завершается энергоаудит для реализации энергосервисного контракта по направлениям «Умное освещение» и «Умная кухня». В качестве эксперимента на «евроконтейнерах» выборочно установлены датчики уровня заполнения. Это специальная система управления отходами, позволяющая в реальном времени удаленно контролировать сбор отходов, управлять маршрутами специализированного транспорта.

Программа мероприятий «Цифровой прокачки» Челябинской области направлена на исполнение поручения президента России Владимира Путина по разработке стратегий цифровой трансформации, которые должны быть утверждены в субъектах страны к сентябрю 2021 года. Основная цель «цифровой прокачки» – изучение цифрового опыта регионов и изменение восприятия цифровой трансформации на местах. Федеральным, региональным и муниципальным экспертам предстоит сформировать конкретные инициативы и решения по цифровизации сфер образования, здравоохранения, госуправления, городской среды и транспорта, которые способны повысить уровень жизни населения и улучшить работу органов власти.

– Наша задача состоит не столько в формировании планов и дорожных карт, сколько в изменении отношения, сознания людей, чтобы каждый из специалистов на рабочем месте понимал новые веяния, возможности, которые дают цифровые технологии. Самая большая мотивация – когда ты нашел возможность повысить эффективность своей работы, обосновал, внедрил новые решения и можешь пользоваться результатами этих преобразований, – отметил Виктор Мамин, первый заместитель губернатора Челябинской области, открывая стратегическую сессию.