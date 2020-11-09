Кыштым вошёл в число «умных городов» Южного Урала

Вчера, 17:13 Категория: Общество

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В Челябинской области количество городов-участников пилотного проекта Минстроя России «Умный город» увеличилось до шести. Ранее в проект по цифровизации городского хозяйства вошли Челябинск, Магнитогорск, Копейск, Сатка и Снежинск. Теперь к ним присоединился Кыштым.

– Участие в пилотном проекте позволит повысить конкурентоспособность города, сформировать эффективную систему управления городским хозяйством, создать безопасные и комфортные условия для жизни горожан и гостей Кыштыма, – комментирует глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева.

Как сообщается на сайте администрации округа, основные направления, в которых планируется развивать проект «Умный город» будут базироваться на пяти ключевых принципах: ориентация на человека, технологичность городской инфраструктуры, повышение качества управления городскими ресурсами, комфортная и безопасная среда, акцент на экономическую эффективность. Несмотря на то, что заявка на участие Кыштыма в пилотном проекте была одобрена недавно, в городе уже утверждена дорожная карта, согласно которой на территории муниципалитета будут реализованы ряд проектов по цифровизации, затрагивающих различные сферы жизни городского хозяйства: городское управление, ЖКХ, транспорт, экология, городская среда, общественная безопасность, культура, туризм и образование. Так, например, до конца года в двух поселках Кыштымского городского округа (Увильды и Слюдорудник) будет проведен Интернет, также к глобальной сети подключат фельдшерско-акушерский пункт в поселке Северный. Кроме того, после реконструкции в парке им. А.С. Пушкина г. Кыштыма будет запущено видеонаблюдение с бесплатной зоной Wi-Fi.

– Сейчас в проекте участвуют 14% городов Южного Урала. К 2024 году мы планируем увеличить долю «умных» городов в регионе до 40%. Помощь муниципалитетам в оформлении заявок на включение в пилотный проект, составлении «дорожных карт» мероприятий оказывает Центр развития цифровых технологий. С начала 2020 года при содействии нашего подведомственного учреждения три города Челябинской области стали участниками проекта «Умный город», – говорит комментирует министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов.

Напоминаем, проект «Умный город» реализуется в рамках национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика». Главная его цель - сформировать эффективную систему управления городским хозяйством и создать безопасные и комфортные условия для жизни людей. В основе проекта лежит широкое внедрение передовых цифровых и инженерных решений в городской и коммунальной инфраструктуре.