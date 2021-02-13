Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

«Умные технологии» приходят в школы Кыштыма

Вчера, 11:32 Категория: Общество
376
0

Одним из ключевых сервисов цифровизации городского хозяйства Кыштымского городского округа в рамках реализации ведомственного проекта Министерства строительства РФ являются проекты «Умный свет» и «Умная кухня».

 

С начала февраля во всех школах Кыштымского городского округа, включая поселковые, проводится энергоаудит имеющихся систем наружного и внутреннего освещения образовательных учреждений.

 

– Речь идёт о реализации энергосервисного контракта в школах, – поясняет заместитель главы Кыштымского городского округа по информационным технологиям Елена Зарубина. – Планируется замена старых светильников на энергосберегающие светодиодные. При этом уровень освещённости в классах будет автоматически регулироваться в зависимости от освещённости на улице. Все показатели освещения будут соответствовать санитарным нормам, предъявляемым к образовательным учреждениям. Мы надеемся, что «Умный свет» придёт в наши школы уже в новом учебном году.

 

Наряду с «Умным светом» планируется реализовать и проект «Умная кухня». О предстоящих нововведениях рассказала заместитель директора Центра компетенций «Умный город. Цифровой регион» Кира Глебова. По её словам, раздел «Умная кухня» включает в себя замену существующих плит на индукционные с интеллектуальными контроллерами поддержания температуры.

 

– Челябинский радиозавод «Полёт» и созданный на его базе Центр компетенции «Умный город. Цифровой регион» уделяют большое внимание проекту «Умный город», – сказала Кира Глебова. – В рамках данного направления мы рассматриваем реализацию энергосервисного контракта на территории Кыштымского городского округа. Мероприятия в школах направлены на энергосбережение и повышение энергетической эффективности. Мы планируем внедрить их уже в 2021 году в рамках цифровизации городского хозяйства города Кыштыма.

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым Челябинск радиозавод Полёт умный свет технологии умный город школы освещение

Похожие публикации:

Жителей Кыштыма призывают включать фонари у частных домов

Кыштым стал первопроходцем среди малых городов по внедрению системы «Горсвет»

Кыштым включился в борьбу за светлую жизнь

Пилотный проект по освещению

В наружном освещении появится энегосервис

Комментарии:

Добавить