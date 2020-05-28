В Кыштыме появится «Точка роста» для школьников

Сегодня, 10:36 Категория: Образование

313

0

Кыштымский городской округ включился в реализацию национального проекта «Образование». На 2020-2022 годы округу предоставлены субсидии из федерального бюджета на проекты «Современная школа», «Учитель будущего», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда».

Десять школ прошли конкурсный отбор на получение субсидий на реализацию регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в сумме два миллиона рублей с условием софинансирования из средств местного бюджета.

В этом году проект завершат школы № 4 и 10. Целью проекта является обеспечение образовательных учреждений высокоскоростным интернетом, обновление компьютерной техники и программного обеспечения. Так, в тайгинской школе № 8 проведён интернет со скоростью 50 Мг, а в школах № 3 и № 5 – 100 Мб.

В 2022 году в рамках нацпроекта «Образование» в Кыштыме откроется центр цифрового образования детей «IT-куб», где школьники будут получать знания в сфере информатизации. В рамках соглашения о социальном партнёрстве с администрацией округа примет участие в создании кыштымского «IT-куба» радиозавод.

Кроме того, ведётся плановая работа по организации центра образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста». Его работа планируется на базе средней школы № 2, где организуют пространство для проектной деятельности способом зонирования по принципу коворкинга, включающего шахматную гостиную, медиазону для внеурочной деятельности.

«Точка роста» будет доступна для всех обучающихся Кыштымского городского округа.