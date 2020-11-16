Людмила Шеболаева рассказала экспертам о развитии туризма в Кыштыме

Сегодня, 11:51 Категория: Туризм

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Глава округа приняла участие в совещании по вопросу разработки концепции развития индустрии внутреннего и въездного туризма в Челябинской области. Оно проходило в формате видеоконференцсвязи.

На совещании выступили заместители министров экологии, образования и науки Челябинской области Виталий Безруков и Елена Сидорчук. Виталий Безруков рассказал о потенциале экологического туризма в нашем регионе, а его коллега из министерства образования – о потенциале организации отдыха и оздоровления детей с точки развития внутреннего и въездного туризма.

Глава Кыштыма представила доклад о комплексной стратегии развития туризма в нашем округе. Вместе с Людмилой Шеболаевой наш город представляла директор Центра развития туризма Алина Шмарина. Как отметила Алина Владимировна, в стратегической сессии были озвучены перспективные направления развития туризма в Кыштыме, в том числе формирование культурно-индустриального кластера как полноценной туристической дестинации, которая включает в себя различные направления. Это разработка комплексного проекта развития территории, музеефикация территории «города-завода», в том числе содействие коммерческому использованию исторических зданий с сохранением первозданного облика, развитие партнёрской сети с привлечением малого бизнеса и некоммерческого сектора, формирование «креативного кластера» и событийного календаря. Людмила Шеболаева говорила и о более масштабном включении нашей территории в качестве постоянной площадки мероприятий федерального и международного уровней.

Данные направления были широко поддержаны представителями региональных министерств – экономического развития, образования и науки. В сфере туризма работа продолжится на всех уровнях: муниципальном и региональном. Отметим, что с января 2021 года начнётся реализация национального проекта «Туризм». Для нашей территории – это возможность получения финансирования кыштымских проектов по туризму из бюджетов всех уровней.