Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

Кыштым представит проект модернизации городского хозяйства на всероссийском конкурсе

Сегодня, 16:28 Категория: Общество
154
0

Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» проходит не первый год, но номинация «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий» заявлена впервые. Для участия сотрудниками АНО «Центр развития цифровых технологий» совместно с представителями муниципальных образований подготовлены и отправленызаявки от городов Челябинск и Кыштым, а от Кременкульского сельского поселения.

Кыштым представил проект создания центра обработки данных на базе цифровой платформы. В городе проходит цифровая трансформация во всех сферах: ЖКХ, транспорт, безопасность, освещение и других. Всё это создаёт большой поток информации. Цифровая платформа помогает муниципалитету собирать и анализировать эти данные.

Первый этап конкурса завершится 24 августа. А осенью будут объявлены победители.

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым Лучшая муниципальная практика

Похожие публикации:

Кыштым примет участие во всероссийском конкурсе по развитию экотуризма

Кыштым вышел в финал проектного конкурса аналитического центра при правительстве Российской Федерации

Кыштым в числе семи городов Челябинской области, прошедших на всероссийский конкурс

Поддержите своими голосами систему «Горсвет» Кыштыма – она уже вышла в финал Всероссийского конкурса

Кыштым отразится в зеркале Интернета

Комментарии:

Добавить