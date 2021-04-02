Жители Кыштыма уже могут записать детей на отдых в загородном лагере «Волна»
Сегодня, 10:03 Категория: Общество
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На Портале образовательных услуг Челябинской области можно подать заявление на предоставление путёвки в муниципальный загородный лагерь «Волна».
Как сказала сегодня сайту «КР» заместитель главы Кыштымского городского округа по социальной сфере Елена Саланчук, в «Волне» планируется открыть четыре общеоздоровительные смены. В каждой из них отдохнут чуть более полутора сотен ребятишек – это 75 процентов от вместимости объекта. Все рекомендации Роспотребнадзора будут неукоснительно соблюдены.
Кроме того, на базе кыштымских школ откроются и лагеря с дневным пребыванием детей. Всего этим летом планируется открыть десять школьных лагерей.
Вся подробная информация о летней оздоровительной кампании, в том числе о стоимости путёвок и профиле смен в детских лагерях, будет опубликована в газете «Кыштымский рабочий» в середине апреля.