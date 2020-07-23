В загородных лагерях Кыштыма началась вторая смена

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Вчера в загородных лагерях «Волна» и «Радуга» открылись вторые смены. В муниципальный лагерь «Волна» заехало 105 детей, в ведомственный лагерь Кыштымского медеэлектролитного завода «Радугу» – сто.

– Первая смена прошла хорошо, со строгим соблюдением всех мер безопасности и требований Управления Роспотребнадзора, – сказала сайту «КР» заместитель главы Кыштымского городского округа по социальной сфере Елена Саланчук. – Так, например, в столовую дети отправлялись в два захода, чтобы соблюдалась социальная дистанция, а мероприятия проводились в рамках каждого отряда. К отдыху были подготовлены пляжи в обоих лагерях, и погода позволила детям купаться и вообще большую часть времени проводить на свежем воздухе. Жаль только, что на территорию как загородных, так и лагерей с дневным пребыванием не могли зайти и не заходят работники других учреждений – культуры, спорта.

Но и здесь был найден выход. К примеру, работники городского музея разработали интересные детские мероприятия, и заранее передали свои наработки педагогам и вожатым в лагерях.

В Кыштымском городском округе продолжают работу и лагеря с дневным пребыванием, открытые на базе школ. С 27 по 29 июля первые смены здесь заканчиваются. Однако в средней школе № 10 и в основной школе № 9 посёлка Слюдорудник откроются вторые смены. Как и прежде, в приоритете – безопасность детей и неукоснительное соблюдение всех рекомендаций Роспотребнадзора.