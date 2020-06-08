В Кыштыме загородный лагерь «Волна» готов к открытию

Вчера, 12:05 Категория: Общество

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Фото с сайта adminkgo.ru

Как сообщается на сайте администрации Кыштымского городского округа, в детском оздоровительном лагере «Волна» прошла комиссионная приёмка.

Ожидается, что заезд первой смены в муниципальном лагере «Волна» состоится в июле, но точная дата будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе. За два летних месяца планируется организовать четыре смены по 14 дней каждая. Всего в загородном лагере смогут отдохнуть более 700 школьников. Стоимость путёвки на детский отдых в «Волне» для предприятий и организаций составит в этом году 12 666 рублей. При этом родительская плата будет составлять четыре тысячи рублей. По вопросам приобретения путёвок в загородный лагерь «Волна» необходимо подать заявку в электронном виде на портале образовательных услуг (быстрый переход можно осуществить с сайта Управления по делам образования здесь ) или в МФЦ.

В ДОЛ «Волна» проведены работы по благоустройству территории, установлены новые малые формы. Обновлены корпуса, проведена ревизия и ремонт инженерных коммуникаций. В этом году на пищеблоке запустили новый кондитерский цех для того, чтобы кормить детей собственной свежей выпечкой.