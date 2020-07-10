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В Кыштыме порядка 900 детей отдыхают в детских оздоровительных лагерях

Сегодня, 10:51 Категория: Образование
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Фото с сайта pixabay.com

 

Всего в Кыштымском городском округе работают десять детских лагерей. Из них два загородных – «Волна» и «Радуга». В них сейчас отдыхают 238 детей. Первая смена закончится 19 июля. Второй заезд запланирован на 22 июля, смена продлится 14 дней.


– Ещё восемь лагерей открыты при школах, где отдыхают 670 детей, – сообщила заместитель главы Кыштымского городского округа по социальной сфере Елена Саланчук на оперативном совещании. – Смена в школьных лагерях продолжается 21 день.


Вторая смена запланирована пока только в лагере на базе школы № 10. Там отдохнут ещё 150 детей.

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Теги: Кыштым детские лагеря отдых каникулы

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