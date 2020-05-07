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В Кыштыме в загородном лагере «Волна» откроется собственный кондитерский цех

Сегодня, 11:43 Категория: Общество
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Полным ходом идёт подготовка к летней оздоровительной кампании в загородном муниципальном лагере «Волна». Нынешним летом за четыре смены здесь отдохнут 750 девчонок и мальчишек.

 

– К сожалению, в последнее время появились слухи о том, что из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране летние лагеря не будут работать, – сетует директор «Волны» Елена Девентейчик. – Что касается нашего лагеря, мы вовсю готовимся к очередному сезону и верим в то, что летнему отдыху быть!

 

Нынче в «Волне» откроется даже собственный кондитерский цех. Для него уже закуплены специальный жарочный шкаф, тестомес, столы и другое необходимое оборудование. Пекари будут баловать детвору свежими булочками, кексами, печеньем. Кстати, питание в лагере по-прежнему будет пятиразовым, с ежедневным включением в меню фруктов.

 

Зазвучит «Волна» тоже по-новому. Для этого приобретено современное звуковое оборудование – мощные колонки и микшер. Планируется также развесить по всей территории лагеря специальные колонки, чтобы музыка была слышна абсолютно всюду.

 

На сегодняшний день на отдых и оздоровление детей в «Волне» подано уже 180 заявок.

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Теги: Кыштым ДОЛ Волна

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