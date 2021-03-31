В Челябинске отметят День распространения информации об аутизме

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В пятницу, 2 апреля, в ледовом дворце «Уральская молния» с 21:30 до 23:00 состоится ночной сеанс массового катания, приуроченный ко Всемирному дню распространения информации об аутизме.

По данным ВОЗ, сегодня примерно каждый 59-й новорождённый имеет признаки расстройства аутистического спектра (РАС), причём количество таких детей продолжает расти. Ребёнок с аутизмом может родиться в любой семье – вне зависимости от расы, национальности и социального положения родителей. С 2012 года АНО «Звёздный дождь» оказывает психолого-педагогическую поддержку семьям, воспитывающих детей с расстройством аутистического спектра.

«Уральская молния» выделила для «Звёздного дождя» отдельный сеанс. Гостями мероприятия станут семьи, воспитывающие детей с ментальными особенностями в развитии, а также неравнодушные жители Челябинска. В рамках мероприятия будет организована развлекательная программа для участников, игры, конкурсы и подарки для детей.

В рамках Всемирного дня распространения информации об аутизме 2 апреля в России пройдет акция «Зажги синим» в знак солидарности семьям, в которых есть люди с расстройством аутистического спектра.

Целью акции является привлечение общественного внимания к проблеме аутизма, изменение отношения в обществе к людям, страдающим данным синдромом, и семьям, где воспитываются такие дети.