Команды предприятий и ветеранов Кыштыма получили кубки от министра спорта

Автор: КР от Сегодня, 17:27 Категория: Спорт

В ледовом дворце «Уральская молния» в Челябинске состоялось награждение победителей и призёров спартакиады промышленников и ветеранов Челябинской области.

Кыштым на торжественном приёме представили начальник спортивного отдела радиозавода Валерий Шипулин, руководитель ветеранской сборной Кыштыма Юрий Костин и заместитель начальника управления по физической культуре, спорту и туризму Елена Симонова.

Награды вручал министр спорта региона Леонид Одер. И теперь в Кыштыме есть два новых спортивных кубка. Один из них получила команда радиозавода, которая заняла второе место в областной спартакиаде.

Кыштымская сборная ветеранов труда и спорта тоже стала серебряным призёром региональных состязаний. Они проходили в течение года по девяти дисциплинам – шашки, шахматы, дартс, легкоатлетический кросс, теннис, волейбол, плавание, стрельба, лыжные гонки.

В сборной ветеранов труда и спорта нашего города 40 участников. Самые старшие из них – 72-летняя Анна Вакильевна Лудинина и 77-летний Николай Иванович Гусихин.

В конце декабря всех их ждёт традиционный бал олимпийцев, который пройдёт в Кыштыме. В адрес каждого спортсмена ветеранской команды прозвучат слова благодарности и будут озвучены планы на следующий спортивный сезон.