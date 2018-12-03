Команды предприятий и ветеранов Кыштыма получили кубки от министра спорта Автор: КР от Сегодня, 17:27 Категория: Спорт 0 В ледовом дворце «Уральская молния» в Челябинске состоялось награждение победителей и призёров спартакиады промышленников и ветеранов Челябинской области. Кыштым на торжественном приёме представили начальник спортивного отдела радиозавода Валерий Шипулин, руководитель ветеранской сборной Кыштыма Юрий Костин и заместитель начальника управления по физической культуре, спорту и туризму Елена Симонова. Награды вручал министр спорта региона Леонид Одер. И теперь в Кыштыме есть два новых спортивных кубка. Один из них получила команда радиозавода, которая заняла второе место в областной спартакиаде. Кыштымская сборная ветеранов труда и спорта тоже стала серебряным призёром региональных состязаний. Они проходили в течение года по девяти дисциплинам – шашки, шахматы, дартс, легкоатлетический кросс, теннис, волейбол, плавание, стрельба, лыжные гонки. В сборной ветеранов труда и спорта нашего города 40 участников. Самые старшие из них – 72-летняя Анна Вакильевна Лудинина и 77-летний Николай Иванович Гусихин. В конце декабря всех их ждёт традиционный бал олимпийцев, который пройдёт в Кыштыме. В адрес каждого спортсмена ветеранской команды прозвучат слова благодарности и будут озвучены планы на следующий спортивный сезон. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить