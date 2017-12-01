Радиозаводчане из Кыштыма стали серебряными призёрами областной спартакиады среди работников предприятий и организаций Южного Урала

Автор: КР от Сегодня, 08:44 Категория: Спорт

Начальник спортивного отдела радиозавода Валерий Шипулин

и министр спорта Челябинской области Леонид Одер.

В ледовом дворце «Уральская молния» города Челябинска состоялось торжественное награждение победителей и призёров спартакиады работников предприятий и организаций Челябинской области и спартакиады ветеранов труда и спорта. Награды участникам вручил министр спорта региона Леонид Одер.

Спартакиада среди промышленников проходила в регионе с мая по декабрь и включала в себя восемь видов спорта – городошный спорт, шахматы, настольный теннис, волейбол, мини-футбол, баскетбол, легкоатлетический кросс и лыжные гонки.

Команда радиозавода участвовала в каждом из этих соревнований.

– Соперники у нас были очень сильные, – сказал сайту «КР» начальник спортивного отдела радиозавода Валерий Шипулин. – Мы заняли второе место из 14 команд! Это круто! Эмоции переполняют каждого из членов нашей команды.

Во второй группе предприятий с численностью работников до трёх тысяч человек победителями стали представители Российского федерального ядерного центра, научно-исследовательского института технической физики имени академика Е. Забабахина из Снежинска. На втором месте – спортсмены кыштымской команды «Радиозавод». Тройку лидеров замкнула промышленная группа «Метран» из города Челябинска.

В рамках спартакиады ветеранов труда и спорта Челябинской области кыштымцы также заняли второе место среди городских округов с населением до 100 тысяч человек. На первом месте – Озёрск, на втором – Кыштым, на третьем – Трёхгорный.