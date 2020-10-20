Кыштымские семьи примут участие в областном фестивале

Вчера, 10:52 Категория: Общество

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В предстоящий понедельник, 26 октября, состоится десятый областной фестиваль для семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Впервые он пройдет в онлайн-формате.

В фестивале примут участие по две семьи от каждого муниципалитета нашего региона. Общее количество участников – около 600 человек, из них более четырёхсот – дети.

Главная задача деятельности системы социальной защиты населения – чтобы каждый ребёнок жил в семье. Поэтому для кандидатов в приёмные родители работают 27 школ, где будущие мамы и папы готовятся к новой для себя роли, получают помощь педагогов, психологов, юристов.

Работа с замещающей семьёй не заканчивается на этапе её создания. Для того чтобы дети легко адаптировались, в области функционируют 56 служб сопровождения таких семей. Работа служб сопровождения направлена на помощь ребёнку и приёмным родителям.

От Кыштымского округа в фестивале примут участие семьи Никитиных и Пановых. У супругов Никитиных двое своих детей и четверо – приёмных. Младшему пять лет, у старших уже свои семьи. Пановы с младенчества воспитывают своих внуков, братьев-двойняшек, которых судьба очень рано оставила без мамы.

Обе кыштымские семьи приглашены на встречу с главой округа Людмилой Шеболаевой. Гостей ждут чаепитие, онлайн-концерт и подарки.

Справка

В региональный банк данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, включено 1800 детей. За девять месяцев 2020 года в семьи передано 1066 детей.

В Челябинской области в приёмных и опекаемых семьях проживает 10431 ребёнок. Для таких семей предусмотрены меры социальной поддержки, среди которых – денежные средства на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (10 661 рублей); вознаграждение за воспитание приёмного ребенка (ежемесячная выплата – 5 474,45 рублей); единовременная денежная выплата при передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на воспитание в семью (158 201 рублей – данная мера установлена с 1 февраля 2020 года) и другие.