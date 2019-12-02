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Радиозаводчане из Кыштыма стали первыми в областной спартакиаде

Автор: КР от Сегодня, 10:20 Категория: Спорт

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В Челябинске подвели итоги спартакиады среди работников производственных предприятий и организаций со всего региона.

 

Команда радиозавода из Кыштыма заняла первое место в своей группе. Спортсмены предприятия боролись за победу в восьми видах спорта – плавании, многоборье всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», настольном теннисе, шахматах, мини-футболе, легкоатлетическом кроссе, волейболе, баскетболе.

 

Этапы спартакиады проводились с апреля по октябрь в столице Южного Урала. Награждение победителей состоится сегодня, 13 декабря,  в ледовом дворце «Уральская молния».


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