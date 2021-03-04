Губернатор Челябинской области продлил режим повышенной готовности в регионе

Вчера, 15:04 Категория: Общество

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение, согласно которому режим обязательной самоизоляции для людей «группы риска» продлили ещё на две недели. При этом глава региона выразил надежду, что это последнее подобное решение и в скором времени опасность для лиц старшего возраста снизится до минимума.

В правительстве также отметили, что предстоящие две недели самоизоляции станут хорошей возможностью поставить прививку от коронавируса тем, кто по каким-то причинам не смог сделать этого раньше.

По статистике регионального минздрава, с начала пандемии в Челябинской области прививку от коронавирусной инфекции поставили уже порядка 90 тысяч южноуральцев.