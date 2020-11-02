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В Челябинской области снова продлён режим повышенной готовности

Вчера, 08:31 Категория: Общество
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На прошлой неделе, 30 октября, губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление о продлении в регионе режима повышенной готовности ещё на две недели – до 15 ноября.

             

В настоящее время большинство ограничений, введённых из-за распространения COVID-19, в регионе снято. Режим повышенной готовности сохраняется, чтобы работающие пенсионеры старше 65 лет могли продлевать больничные. На Южном Урале также продолжает действовать обязательный масочный режим.

 

Отметим, что с начала пандемии в регионе произошло 20 113 случаев заражения.

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Теги: Челябинская область губернатор Алексей Текслер режим повышенной готовности коронавирус

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