В Челябинской области снова продлён режим повышенной готовности

Вчера, 14:32 Категория: Общество

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности, введённый с началом пандемии коронавируса, сразу на месяц. Теперь режим будет действовать до 21 февраля.



Главой региона подписано распоряжение о продлении необходимости соблюдения режима самоизоляции для граждан категории 65+ на два двухнедельных периода: с 25 января по 7 февраля и с 8 по 21 февраля.



Кроме того, от граждан по-прежнему требуется соблюдение масочного режима в общественных местах. Также предписано соблюдать социальную дистанцию.



Новых ограничений не введено.