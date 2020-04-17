Алексей Текслер продлил режим самоизоляции в Челябинской области до 30 апреля

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности в регионе до 30 апреля 2020 года. Соответствующее распоряжение подписано главой региона.

Напомним, в Челябинской области подтверждено 64 случая заболевания коронавирусной инфекцией. За сутки положительные результаты выявлены у 4 человек. Нет ни одного больного, подключенного к аппарату ИВЛ. Если эпидемиологическая ситуация в регионе станет более неблагоприятной, Алексей Текслер не исключает вероятности введения пропускного режима.

Принято решение о введении обязательного 14-дневного карантина для граждан, которые прибывают в Челябинскую область железнодорожным и воздушным транспортом.

У пресс-секретаря губернатора Сергея Зюся два отрицательных теста на коронавирус, его выписали из больницы. Алексей Текслер также сдал повторный тест – он отрицательный, поэтому у главы региона завершается режим самоизоляции.

Губернатор Челябинской области также заявил, что федеральный центр поддержал инициативу региона по увеличению финансирования программы по переселению из аварийного жилья. На следующей неделе будет представлен новый комплекс мер по поддержке экономики и бизнеса на региональном уровне. Всем, потерявшим работу в течение апреля 2020 года, кроме федеральной выплаты, полагается и региональная доплата. Более точная информация о сумме будет известна позже.

Продолжается подготовка к летнему оздоровительному сезону в прежнем режиме. В мае детские лагеря проверят на готовность принимать детей.

Запись брифинга губернатора можно посмотреть на сайте "Первый областной" https://1obl.tv/live/press-konferentsii/brifing-alekseya-tekslera-po-situatsii-s-koronavirusom-17-ap/