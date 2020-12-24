В Челябинской области вновь продлён режим повышенной готовности

Сегодня, 11:56 Категория: Общество

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял решение продлить режим повышенной готовности в регионе. Соответствующее постановление уже подписано.

Согласно документу, особый режим будет действовать с 28 по 31 декабря 2020 года и с 11 по 24 января 2021 года. При этом ужесточать существующие ограничения пока не планируется.



Напомним, что особый режим означает, прежде всего, обязательное ношение защитных масок в общественных местах и соблюдение социальной дистанции. Людям старше 65 лет рекомендуется находиться на самоизоляции. Работающие пенсионеры могут продлить больничные листы.

За последние сутки в Челябинской области зарегистрировано 311 новых подтверждений коронавирусной инфекции, в том числе у одного школьника. За сутки скончались 14 южноуральцев. Все – люди пенсионного возраста.