Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

В Челябинской области вновь продлён режим повышенной готовности

Сегодня, 11:56 Категория: Общество
234
0

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял решение продлить режим повышенной готовности в регионе. Соответствующее постановление уже подписано.

 

Согласно документу, особый режим будет действовать с 28 по 31 декабря 2020 года и с 11 по 24 января 2021 года. При этом ужесточать существующие ограничения пока не планируется.

Напомним, что особый режим означает, прежде всего, обязательное ношение защитных масок в общественных местах и соблюдение социальной дистанции. Людям старше 65 лет рекомендуется находиться на самоизоляции. Работающие пенсионеры могут продлить больничные листы.

 

За последние сутки в Челябинской области зарегистрировано 311 новых подтверждений коронавирусной инфекции, в том числе у одного школьника. За сутки скончались 14 южноуральцев. Все – люди пенсионного возраста.

Поделиться публикацией

Теги: Челябинская область губернатор режим повышенной готовности масочный режим коронавирус

Похожие публикации:

В Челябинской области снова продлён режим повышенной готовности

В Челябинской области вновь продлён режим повышенной готовности

В Челябинской области продлён режим повышенной готовности

В Челябинской области продлён режим повышенной готовности

В Челябинской области продлён режим повышенной готовности

Комментарии:

Добавить