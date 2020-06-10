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В Челябинской области продлён режим повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции

Вчера, 20:03 Категория: Общество
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности в регионе до 30 июня 2020 года. В регионе по-прежнему запрещены массовые мероприятия, ограничена работа ряда объектов. Внутри этого срока возможно частичное снятие ограничений.

Также согласно документу, как сообщалось ранее, на Южном Урале с 15 июня 2020 года смогут начать осуществлять свою деятельность санатории, работающие на основе медицинской лицензии. Кроме того, разрешается начать занятия на открытом воздухе ученикам спортивных школ.

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Теги: Кыштым Алексей Текслер Режим повышенной готовности Коронавирус

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