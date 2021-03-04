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В Кыштыме фонд помощи бездомным животным прекращает свою деятельность

Вчера, 11:33 Категория: Общество
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Фонд помощи бездомным животным «Симба» существовал в Кыштыме несколько лет. За это время волонтёры фонда – неравнодушные жители Кыштыма – спасли от голода и гибели не одну сотню бездомных кошек и собак.

 

На собственные деньги их лечили, стерилизовали, кормили, чтобы затем найти для «бездомышей» новых любящих хозяев. Посильную помощь волонтёрам оказывали и другие люди, помогая оплатить счета или приобретая для «хвостатых» корм, подстилки, игрушки, будки.

 

Вчера руководитель фонда Елена сообщила о закрытии счёта. В ближайшее время закроется и сам фонд. Останется только группа в соцсетях «Бездомные животные Кыштым», где люди смогут делиться историями, выкладывать фото и информацию о братьях наших меньших.

 

По словам Елены, теперь в деятельности фонда нет такой острой необходимости. Какая была до недавнего времени. В России принят закон о бездомных животных, и теперь государство должно заниматься отловом, передержками и помещениями бездомных животных в приюты.

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Теги: Кыштым бездомные животные фонд Симба отлов

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