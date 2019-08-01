В Кыштыме на свадьбе вместо цветов новобрачным дарили корма для бездомных животных

Автор: КР от Сегодня, 15:05 Категория: Общество

Свежеиспечённые молодожёны Ксения и Игорь Санниковы вместо цветов попросили родных и знакомых подарить им на свадьбе корма для кошек и собак.

– Мой муж знает о том, как я отношусь к бездомным животным, – сказала сайту «КР» Ксения Санникова. – Он сам неоднократно помогал мне в различных ситуация, связанных с такой волонтёрской деятельностью. Мы, как можем, стараемся помочь фонду зоозащитников «Симба», будь это деньги, лекарства, подвоз опилок, транспортировка на операции.

Молодожёны, сыгравшие свадьбу в минувшие выходные, рассчитывали собрать хотя бы десять килограммов корма. Однако все гости охотно поддержали их инициативу и в итоге принесли 63 килограмма.

Вчера Ксения и Игорь передали весь корм в фонд «Симба». В нашем городе он занимается пристройством бездомных животных. Вот уже несколько лет они мечтают о создании в Кыштымском городском округе приюта для четвероногих друзей. Но их обращения в администрацию никаких ответных действий не возымели.