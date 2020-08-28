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В Кыштыме проводится акция помощи бездомным животным

Сегодня, 11:35 Категория: Общество
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Жительница Кыштыма Ирина Соломко проводит благотворительную акцию помощи бездомным животным. 

На своей странице в социальной сети Ирина написала пост о том, что кыштымский благотворительный фонд помощи животным «Симба» прекратил своё существование. Сейчас животные находятся на передержках у волонтёров.

В последнее  время пожертвования почти перестали поступать. Это связано и с пандемией и снижением доходов жителей. Но животным так же нужен корм, необходимо оплачивать лечение. Поэтому Ирина запустила акцию «Лапка помощи». В своём центре депиляции «Zefir Spa» на улице Ленина, 16 девушка установила ящик для благотворительного сбора. Кроме того, 24 числа каждого месяца она переводит в поддержку собак и кошек все деньги, заработанные в этот день.

– Я помогаю животным около пяти лет, с тех пор, как переехала в Кыштым, – рассказывает сайту «КР» Ирина Соломко. – В прошлом году во время проведения такой акции удалось собрать десять тысяч рублей. В этом году тоже надеемся на хороший результат.

 

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Теги: Кыштым Помощь животным Фонд Симба Ирина Соломко Благотворительная акция Лапка помощи

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