В Кыштыме стартовала благотворительная акция "Протяни руку лапам" Автор: КР от Вчера, 17:15 Категория: Общество 0 Инициаторами благотворительной акции помощи бездомным животным "Протяни руку лапам" являются студенты кыштымского филиала Южно-Уральского государственного колледжа. – Мы хотим напомнить людям, что животные нуждаются в нашей помощи, – сообщила сайту «КР» руководитель волонтёрского центра ЮУГК Валентина Щеглова. – Неравнодушные жители Кыштыма могут приносить в здание колледжа корма для собак и кошек, макароны, крупы, тушёнку, консервы, наполнители для туалетов, перчатки, ошейники от блох, лекарства для животных. Благотворительная акция продлится до конца сентября. Передать корма и необходимые для животных аксессуары можно в кабинет заместителя руководителя по воспитательной работе колледжа или через студентов. Всё собранное будет отдано в кыштымский фонд помощи бездомным животным "Симба". Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить