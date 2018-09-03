» » В Кыштыме стартовала благотворительная акция "Протяни руку лапам"

В Кыштыме стартовала благотворительная акция "Протяни руку лапам"

Автор: КР от Вчера, 17:15 Категория: Общество

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

Инициаторами благотворительной акции помощи бездомным животным "Протяни руку лапам" являются студенты кыштымского филиала Южно-Уральского государственного колледжа.

 

– Мы хотим напомнить людям, что животные нуждаются в нашей помощи, – сообщила сайту «КР» руководитель волонтёрского центра ЮУГК Валентина Щеглова. – Неравнодушные жители Кыштыма могут приносить в здание колледжа корма для собак и кошек, макароны, крупы, тушёнку, консервы, наполнители для туалетов, перчатки, ошейники от блох, лекарства для животных.

 

Благотворительная акция продлится до конца сентября. Передать корма и необходимые для животных аксессуары можно в кабинет заместителя руководителя по воспитательной работе колледжа или через студентов. Всё собранное будет отдано в кыштымский фонд помощи бездомным животным "Симба".


Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter