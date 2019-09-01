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Студенты Кыштыма вновь проводят благотворительную акцию в помощь бездомным животным

Автор: КР от Сегодня, 11:09 Категория: Общество

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В кыштымском филиале Южно-Уральского государственного колледжа в третий раз проходит благотворительная акция помощи бездомным животным «Протяни руку лапам». Участие в ней могут принять не только студенты и преподаватели, но и все неравнодушные жители нашего города.

 

Все желающие могут приносить в колледж корма для собак и кошек, макароны, крупы, тушёнку, консервы, наполнители для туалетов, перчатки, ошейники от блох, лекарства. Всё это будет передано в кыштымский фонд помощи бездомным животным «Симба».

 

– Пока принесли всего по чуть-чуть, – сказала сайту «КР» заместитель руководителя кыштымского филиала Южно-Уральского государственного колледжа по воспитательной работе Валентина Щеглова. – Но обычно у нас пик такой акции приходится на середину сентября. Продлится она до Нового года, это точно.

 

Как уже сообщалось на сайте «КР», на прошлой неделе защитники бездомных животных обратились к главе Кыштымского городского округа Людмиле Шеболаевой на популярном ресурсе change.org с просьбой организовать в городе приют для бездомных животных. Её подписали уже более 400 человек.


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