Студенты Кыштыма вновь проводят благотворительную акцию в помощь бездомным животным Автор: КР от Сегодня, 11:09 Категория: Общество 0 В кыштымском филиале Южно-Уральского государственного колледжа в третий раз проходит благотворительная акция помощи бездомным животным «Протяни руку лапам». Участие в ней могут принять не только студенты и преподаватели, но и все неравнодушные жители нашего города. Все желающие могут приносить в колледж корма для собак и кошек, макароны, крупы, тушёнку, консервы, наполнители для туалетов, перчатки, ошейники от блох, лекарства. Всё это будет передано в кыштымский фонд помощи бездомным животным «Симба». – Пока принесли всего по чуть-чуть, – сказала сайту «КР» заместитель руководителя кыштымского филиала Южно-Уральского государственного колледжа по воспитательной работе Валентина Щеглова. – Но обычно у нас пик такой акции приходится на середину сентября. Продлится она до Нового года, это точно. Как уже сообщалось на сайте «КР», на прошлой неделе защитники бездомных животных обратились к главе Кыштымского городского округа Людмиле Шеболаевой на популярном ресурсе change.org с просьбой организовать в городе приют для бездомных животных. Её подписали уже более 400 человек. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить