Кыштымцам не оказалось равных в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»

Вчера, 08:53 Категория: Общество

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В Верхнем Уфалее состоялась зональная игра в формате известной телепередачи «Что? Где? Когда?» В ней приняли участие люди с ограниченными возможностями из Уфалея, Снежинска, Озёрска и Кыштыма.

Наш город представляли сразу две команды от городского общества инвалидов – в одной команде были люди старшего поколения, в другой – в возрасте до 45 лет.

Как сказала сайту «КР» председатель общества инвалидов Надежда Молчанова, кыштымским интеллектуалам не оказалось равных. Они ответили правильно на большинство каверзных вопросов. В результате команда, объединившая возрастных участников, заняла второе место, а наша молодёжь – первое! Победу принесли знатоки – Андрей Зыков (капитан команды), Ирина Кондратьева, Ирина Семёнова, Евгений Недогода и Наиля Альхова.

Победители зональной игры получили в подарок набор для проведения таких же интеллектуальных турниров в Кыштыме, а также право представлять наш город уже на открытом чемпионате среди интеллектуалов с ограниченными возможностями здоровья УрФО. На чемпионате кыштымская команда заняла четвёртое место.