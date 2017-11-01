В Кыштым съедутся люди с ограниченными возможностями здоровья

Автор: КР от Сегодня, 15:32 Категория: Спорт

Впервые в нашем городе пройдут зональные соревнования по настольным спортивным играм среди инвалидов. Они состоятся в предстоящий вторник, 21 ноября, в кафе «Ледовый».

Соревнования объединят людей с ограниченными возможностями здоровья из Озёрска, Снежинска, Каслей, Карабаша, Верхнего Уфалея, Кунашака. Им предстоит продемонстрировать мастерство в джакколо – это закатывание плоских деревянных фишек в лузы и в морской бильярд – новус. Также они сыграют и в шаффлборд. В этой игре необходимо направить четыре биты так, чтобы они, скользя по поверхности доски, достигли зоны с наибольшими очками и не упали.

Как сказала сайту «КР» председатель кыштымского общества инвалидов Надежда Молчанова, наш город представят Геннадий Афанасьев, Валерий Молчанов, Александр Звягинцев, Дмитрий Мутин, Кирилл Зайцев и Александр Архипов.

– В помещении нашего городского общества инвалидов есть все эти игры, поэтому наши спортсмены уже вовсю готовятся к соревнованиям, – говорит Надежда Николаевна. – В прошлом году на базе нашего общества проводились мастер-классы по этим настольным играм для наших друзей из других городов. В кафе «Ледовый» спортинвентарь привезут из Челябинска.