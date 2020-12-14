Кыштымцы заняли весь пьедестал почёта и привезли домой новые настольные игры

Сегодня, 13:52 Категория: Спорт

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Фото предоставлено Андреем Зыковым.

В доме отдыха «Звёздный» прошли областные соревнования по настольным играм среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Наш город представляли члены городского общества инвалидов.

Участники состязались в таких играх, как новус, шаффлборд, эластик тейбл, корнхолл, кульбутто. Кыштымцы не только без запинки перечислили сайту «КР» все названия этих замысловатых игр, но и доказали, что не менее совершенно владеют и правилами.

Так, наши параспортсмены завоевали три первых места, пять вторых и одно – третье. Победителями соревнований в разных играх стали Андрей Зыков (у него сразу две пальмы первенства) и Валентина Коркина. Кроме того, Кирилл Зайцев и Надежда Молчанова вошли в число призёров соревнований.

За столь высокие результаты наши земляки вернулись домой с новыми настольными играми.