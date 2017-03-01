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В Кыштыме люди с ограниченными возможностями здоровья поедут сегодня на спектакль в молодёжный театр

Автор: КР от Вчера, 15:27 Категория: Общество

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Около 20 членов Кыштымского городского общества инвалидов побывают сегодня в Челябинском молодёжном театре на спектакле в двух действиях «Чеховъ LA MACHINE». Это постановка одного из самых ярких современных драматургов Франции Матея Вишнека, в своей пьесе представляющего классика Антона Павловича Чехова как родоначальника театра абсурда.

 

– Этой поездкой мы завершим празднование 23 февраля и 8 Марта, – сказала сайту «КР» председатель общества инвалидов Надежда Молчанова. – Большой праздник с застольем у нас прошёл в минувший вторник. Работники центральной библиотеки имени Бориса Швейкина рассказали нам об истории различных полезных напитков, а мы готовили чаи, в том числе и травяные, морсы и даже сбитень.

 

Сегодня в кыштымском обществе инвалидов числится около 380 взрослых и ещё 57 мам, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья.

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