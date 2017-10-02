В Кыштым с победным кубком Спартакиады среди инвалидов вернулись жители нашего города
Автор: КР от Вчера, 14:18 Категория: Спорт
Сегодня в Каслях состоялась зональная спартакиада среди людей с ограниченными возможностями здоровья на кубок Каслинского района. Наш город на соревнованиях представляли девять членов кыштымского общества инвалидов.
Как только что сказала сайту «КР» председатель кыштымского общества Надежда Молчанова, наши земляки стали абсолютными победителями спартакиады и вернулись домой с победным кубком и грамотой за первое место.
Соревнования включали в себя состязания по нескольким видам спорта. Кыштымцам не оказалось равных в стрельбе из пневматической винтовки. Среди женщин первое место заняла жительница Кыштыма Валентина Коркина, а среди мужчин – кыштымец Геннадий Афанасьев.
Отличились наши спортсмены также в дартсе и кольцебросе. В этих этапах команда Кыштымского округа заняла третье место.