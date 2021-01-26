В Кыштыме снижается заболеваемость коронавирусом

Вчера, 15:16 Категория: Общество

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Как сообщает сайт администрации Кыштымского городского округа, количество вызовов бригад скорой медицинской помощи сократилось в два раза, а исследований компьютерной томографии – втрое. Такие данные приводит главный врач городской больницы Кыштыма Игорь Усков.

По состоянию на 28 января, в инфекционном отделении проходят лечение 39 человек, из них 13 – жители Кыштыма. На амбулаторном лечении состоит 15 человек. Пациентам, находящимся дома, продолжают выдавать бесплатные лекарства. По данным городской больницы, с октября прошлого года медикаменты получили 854 человека.

Новые случаи продолжают выявлять и при помощи тестирования ПЦР. Пройти такое тестирование кыштымцы смогут 30 и 31 января с 09:00 до 11:00 в торговом комплексе «Квартал». Исследование проводится бесплатно, с собой необходимо иметь паспорт и медицинский полис.

В ближайшие дни ожидается доставка в наш город 660 доз вакцины «Спутник V». Вакцинация – это доступный, безопасный и эффективный способ защиты от инфекционной болезни, а также её осложнений. Вакцина помогает вырабатывать антитела к коронавирусу. Запись на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции уже началась. В городской больнице начинает работу колл-центр, телефоны: 4-70-03, 4-73-97. С 1 февраля записаться можно и на портале госуслуг.

Однако расслабляться не следует. Губернатором Челябинской области до 21 февраля продлён режим повышенной готовности, сохраняется действие масочного режима и первичного фильтра в учреждениях.