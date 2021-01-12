В Кыштыме всех желающих продолжат бесплатно тестировать на коронавирус

Вчера, 11:01 Категория: Медицина

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Напомним, в новогодние праздники в торговом комплексе «Квартал» было организовано массовое тестирование на коронавирус. Сделать ПЦР-тест на COVID-19 могли все желающие. При себе необходимо было иметь только паспорт.

По словам главного врача Кыштымской городской больницы Игоря Ускова, за неделю обследование прошли 192 человека. Результаты люди узнавали по номеру телефона, который им давали на месте сдачи теста. У некоторых результат оказался положительным.

– Мы продолжаем тестирование, и до конца января по выходным сдать ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию могут все желающие, – сказал Игорь Геннадьевич.

По субботам и воскресеньям медработники будут ждать кыштымцев в торговом комплексе «Квартал» в микрорайоне Нижнего Кыштыма с 9 до 11 часов утра.