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В инфекционном отделении Кыштыма продолжают лечение пациенты с COVID-19

Вчера, 17:14 Категория: Медицина
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В Челябинской области, по официальным данным оперативного штаба, за прошедшие сутки выявлен 81 человек с коронавирусом, шестеро из них – школьники.

Как сообщается на сайте 1obl.ru, за прошедшие сутки двое южноуральцев скончались непосредственно от COVID-19. Это 52-летняя женщина и 46-летний мужчина. Ещё у одного погибшего коронавирус был выявлен как сопутствующее заболевание.

– В инфекционном отделении Кыштыма проходят лечение 32 пациента, 14 из них – жители нашего города, у девяти подтверждён коронавирус, – сказал сайту «КР» главный врач Кыштымской городской больницы Игорь Усков.

Напомним, в Челябинской области продолжают действовать режим повышенной готовности, который продлён до 4 октября, и обязательный масочный режим в общественных местах. Также людям старше 65 лет рекомендуется продолжать самоизоляцию.

 

 

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Теги: Кыштым Коронавирус Первый областной Статистика по ковиду

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