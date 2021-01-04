В инфекционном отделении Кыштымской больницы к аппаратам ИВЛ подключены шесть пациентов

Вчера, 16:39 Категория: Медицина

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Такие данные озвучили сегодня сайту «КР» в Кыштымской городской больнице.

По словам главного врача Игоря Ускова, на утро в инфекционном отделении находились 34 пациента, 20 из них – кыштымцы. У 24 человек положительные тесты на новую коронавирусную инфекцию, остальные ещё в ожидании результатов. Шестеро пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

На амбулаторном лечении находится 91 житель Кыштымского городского округа. Все они, по словам Игоря Геннадьевича, обеспечены необходимыми лекарственными препаратами. Всего же более 700 кыштымцев уже получили бесплатные лекарства, причём сейчас их доставляют не только «ковидным» больным, но и пациентам с пневмониями и подозрениями на коронавирус.