В Кыштыме снизилось число тяжёлых случаев заболевания коронавирусом

Вчера, 12:10 Категория: Медицина

485

0

По данным городской больницы на вчерашний день, 23 декабря, на амбулаторном лечении с подтверждённым диагнозом COVID-19 находилось 87 жителей Кыштыма. В стационаре инфекционного отделения – 39 человек, у 21 из них тесты на новую коронавирусную инфекцию положительные, остальные ещё ждут результатов.

По наблюдениям медиков, в последнее время ситуация понемногу начала стабилизироваться. Всё чаще приходится иметь дело не с тяжёлыми формами заболевания «короной», а с лёгкими и средними. Снизилось и количество вызовов скорой и неотложной медицинской помощи.