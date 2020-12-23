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В Кыштыме снизилось число тяжёлых случаев заболевания коронавирусом

Вчера, 12:10 Категория: Медицина
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По данным городской больницы на вчерашний день, 23 декабря, на амбулаторном лечении с подтверждённым диагнозом COVID-19 находилось 87 жителей Кыштыма. В стационаре инфекционного отделения – 39 человек, у 21 из них тесты на новую коронавирусную инфекцию положительные, остальные ещё ждут результатов.

 

По наблюдениям медиков, в последнее время ситуация понемногу начала стабилизироваться. Всё чаще приходится иметь дело не с тяжёлыми формами заболевания «короной», а с лёгкими и средними. Снизилось и количество вызовов скорой и неотложной медицинской помощи.

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Теги: Кыштым коронавирус ковидный госпиталь

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