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В Кыштыме проходят лечение восемь пациентов с коронавирусной инфекцией

Сегодня, 18:42 Категория: Медицина
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В инфекционном отделении кыштымской городской больницы с подтверждённым COVID-19 продолжают лечение восемь пациентов. Один из них житель Кыштыма, остальные – иногородние.

Под медицинским наблюдением находится 31 человек, направленые на самоизоляцию.
С начала пандемии диагноз COVID-19 был подтверждён у четырёх жителей Кыштыма. Из них двое выздоровели и выписаны из больницы, один пациент переведён для продолжения лечения в Челябинск, один находится на лечении в инфекционном отделении кыштымской больницы.

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Теги: Кыштым Коронавирусная инфекция Кыштымское инфекционное отделение

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