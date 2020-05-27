В Кыштыме проходят лечение восемь пациентов с коронавирусной инфекцией

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В инфекционном отделении кыштымской городской больницы с подтверждённым COVID-19 продолжают лечение восемь пациентов. Один из них житель Кыштыма, остальные – иногородние.

Под медицинским наблюдением находится 31 человек, направленые на самоизоляцию.

С начала пандемии диагноз COVID-19 был подтверждён у четырёх жителей Кыштыма. Из них двое выздоровели и выписаны из больницы, один пациент переведён для продолжения лечения в Челябинск, один находится на лечении в инфекционном отделении кыштымской больницы.