В Кыштыме ежедневно регистрируется в среднем по три-четыре новых случая коронавируса

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По данным на вчерашний день, 27 января, в пяти городах и районах Челябинской области за предшествующие сутки не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом.

Как сообщает агентство новостей «Доступ1», в списке «чистых» муниципалитетов – посёлок Локомотивный, Коркино, а также Аргаяшский, Чесменский и Октябрьский районы. По одному случаю зафиксировано в Карабаше, Усть-Катаве, Брединском, Варненском, Еткульском и Увельском районах. По два – в Уйском, Агаповском и Нагайбакском. По три-четыре случая почти каждый день выявляется в Верхнем Уфалее, Кыштыме, Троицке, Верхнеуральском, Еманжелинском, Карталинском, Каслинском, Катав-Ивановском, Кизильском, Красноармейском, Кусинском и Троицком районах. В остальных районах число заболевших варьируется в пределах от пяти до шести человек.

В лидерах – по-прежнему Челябинск и Магнитогорск – 86 и 34 случая. В Копейске – 22, в Миассе – 18, в Саткинском районе – 16, в Златоусте и Сосновском районе – по 10.