Кыштым оказался в числе городов с нулевым приростом по новым случаям коронавируса

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Роспотребнадзор представил данные по количеству новых случаев заражения коронавирусом за 24 декабря. Разбивка была сделана по всем муниципалитетам Челябинской области. Восемь южноуральских городов, по данным на минувший четверг, показали нулевой прирост.

В списке территорий, где не зафиксировано новых больных – Верхний Уфалей, Кыштым, Локомотивный, Усть-Катав, Южноуральск и Карабаш, а также Кунашакский, Нязепетровский, Троицкий и Октябрьский районы.

Наибольший прирост в Челябинске – 101 человек за сутки. По этому показателю областной центр вдвое превзошёл в тот день Магнитогорск, где было зарегистрировано 52 новых случая заражения COVID-19.

Управление Роспотребнадзора напоминает: прибывшим в Челябинскую область из-за рубежа необходимо немедленно сообщить об этом по телефону 240-15-16. На 24 декабря это сделал 7 211 человек.